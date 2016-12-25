Yıldızlar Karması Maçında Türkiye Kazandı

Maçın skorundan çok hangi amaç ile bir arada olduklarını bilen binlerce insan Beşiktaş Vodafone Arena ‘yı doldurarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.Tüm renklerin bir arada olduğu bu güzel ve anlamlı maçta toplanan gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Yıldızlar Karması dayanışma maçında şehit aileleri için 50 milyon 630 bin TL bağış toplandığı açıklandı. Ayrıca organizasyonda Süper Lig Kulüpleri 5 milyon TL bağışta bulundu

Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı terör saldırılarında şehit olanların anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Organizasyonda kısa bir Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Yıldızlar Karması dayanışma maçında yerliler karması, yabancılar karmasını 4-3 yendi.

Yerli yıldızların gollerini; Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz, Selçuk İnan kaydetti. Yabancı yıldızların golünü ise Josef de Souza ve Kweuke (2) attı.

Atılan her golden sonra tüm futbolcular trübünlere Asker selamı vererek şehitlere saygılarını gösterdi.

Futbol federasyon’u başkanı Yıldırım Demirören: “Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum.”