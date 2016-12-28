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28 Aralık 2016

Doğan Uzun

Yeray Alvarez Hakkında Kanser Teşhisi

28/12/2016 - 16:02

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao kadrosunda bulunan 21 yaşındaki Yeray Alvarez'in kanser olduğu açıklandı.
Yeray Alvarez Hakkında Kanser Teşhisi
Yeray Alvarez Hakkında Kanser Teşhisi

Athletic Bilbao’nun genç defans oyuncusu Yeray Alvarez’in yapılan tetkikler sonucu testis kanseri olduğu öğrenildi.
21 yaşındaki futbolcunun doktoru Lekue; “Yeray birkaç gün önce sağ kasığında bir rahatsızlık hissettiğini söylemişti.

Dün ultrasonda gördüğümüz kadarıyla sağ testisinde alınması gereken kötü huylu bir tumör var. Futbolcu ve ailesiyle ortak karar aldık. Yeray bu hafta ameliyat olacak. Bundan sonraki adımlarımızı bu operasyon ve sonrası belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla ilk çıkışını yapan Alvarez’in durumunun iyi olduğu ve genç futbolcunun kısa sürede ameliyat olacağı öğrenildi.


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