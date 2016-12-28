Yeni Malatyaspor Sezer Özmen ile Anlaşma Sağladı

TFF 1. Ligde yakaladığı grafikle dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sezer Özmen’i kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezer Özmen takibimizde olan bir oyuncuydu.Kendisiyle son yaptığımız görüşmede anlaşmaya vardık. Sezer bir çok kulüpte forma giymiş ve kendini kanıtlamış bir isim. Kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık. Böylelikle savunmaya yapmayı planladığımız takviyeyi de gerçekleştirmiş olduk. Camiamıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı.