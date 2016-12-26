Yeni Malatyaspor Liderliğini Sürdürdü

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, Bolusspor’u kendi evinde 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın zorlu geçeceği düşünülürken Evkur Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında çok rahat bir galibiyet alarak Göztepe’nin önünde bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini hattrick yapanEren Tozlu 9, 18 ve 41. dakikalarda 25′ İrfan Başaran ve 71. dakikada Mickael Pereira’dan geldi. Bolsupor’un karşılaşmadaki tek golünü 14. dakikada Mamadou Diarra kaydetti.

Boluspor’da Düşüş Sürüyor

Bu sonuçla 5 maç sonra galibiyetle tanışan Evkur Yeni Malatyaspor puanını 30’a yükseltti. Son 2 haftada 9 gol yiyen Boluspor ise 26 puanda kaldı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Boluspor’da Diarra kırmızı kart gördü.