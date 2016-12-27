Yasin Öztekin’e Almanya’dan Talip

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın 1860 Münih takımı ile ön protokol yapan Pereira’nın ara transfer döneminde Galatasaray’dan Yasin Öztekin’i almak istediği öğrenildi.Türkiye’de çalıştığı dönemde en çok beğendiği oyuncular arasında gösterdiği Yasin’in alınmasını çok istediği belirtildi.

Alman ekip’i 1860 Münih, Yasin Öztekin için Galatasaray’a 3 milyon euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz. Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon euro alan Yasin’e 1860 Münih’in ne kadar para önereceği önemli. Almanya’da vergi yüksek olduğu için kulüp idarecileri Vitor Pereira’nın çok istediği Cimbom’un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi. Yasin’e Hamburg’un da talip olduğu belirtiliyor.

Transferde bu konular yaşanırken Yasin’in yaptığı açıklamada “Ben her zaman söyledim. Önceliğim daima Galatasaray. 1,5 yıllık sözleşmem var. Eğer bir yere gideceksem kulübümün onayı lazım. Ama ben kariyerimi Galatasaray formasıyla tamamlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.