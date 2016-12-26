Wolfsburg Draxler Transferini Duyurdu

Ligue 1’de son 4 sezonun şampiyonu olan PSG sezonunun ilk devresini ligin üçüncü sırasında tamamladıktan sonra transfer harekatına hızlı başladı.

Teknik direktör Unai Emery’nin raporu doğrultusunda hücumun iki kanadında da oynayabilecek bir isim arayışına giren başkent ekibi, Bundesliga takımlarından Wolfsburg’da forma giyen Julian Draxler ile transfer sezonu henüz açılmadan anlaşmaya vardı.

Wolfsburg ile 42 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşan PSG, 23 yaşındaki futbolcuyla da anlaşmaya vardı.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.

Bu anlaşmanın ardından vatandaşı Klopp yaptığı açıklamada Draxler sadece parayı seçtiğini söyleyerek vatandaşına sitem etti.