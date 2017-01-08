Volkan Demirel’den Şampiyonluk Konuşması

Volkan Demirel, liderle aramızdaki 5 puanlık fark hiçbir şey bizler 9 puan geriden gelip şampiyon olduk ve yine olacağız diyerek takım arkadaşlarına motivasyon aşıladı.

14 yıldır sarı-lacivertli forma altında mücadele ettiğini ifade eden Volkan, kulüp tarihinde çok daha zorlu dönemlerde takımın geri dönüşler yaptığını örneklerle hatırlattı.

2010-11 sezonunun ikinci yarısında 17’de 16 yaparak şampiyon olduklarını dile getiren kaptan Volkan, 9 puan geriden gelip bu başarıyı yakaladıklarının altını çizdi.

Ayrıca kendisinden önceki dönemlerde de benzer geri dönüşler olduğunu örneklerle anlattı. Kulüp tarihinde bu tip geri dönüşlerin yaşandığı ve bu konuda sarı-lacivertli takımın birçok kez başarıya ulaştığını kaydeden 35 yaşındaki yıldız, bu sezon da tarih yazacaklarına olan inancını takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Medipol Başakşehir’in 5, Beşiktaş’ın 4 ve Galatasaray’ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in bu konuşmasıyla beraber bütün futbolcular devre arası tatiline çıktı.

Geri Dönüşü Tekrarlayacağız

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde geçmişteki bu geri dönüşleri özellikle yabancı oyuncular çok fazla bilmiyordu. Bu nedenle Volkan, özellikle yabancı futbolcuların geçmişteki bu başarıları bilmesini istedi. Takım kaptanı, ikinci yarıda tüm takımın kenetlenmesi ve herkesin şampiyonluğa inanması için benzer konuşmaları kamp çalışmaları sırasında da yapacak.