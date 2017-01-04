Vidal Galatasaray’dan Süre İstedi

Galatasaray yönetimi Teknik Direktör Riekerink’in ısrarla istediği sağ bek için Barcelona forması giyen Aleix Vidal’i transfer etmek istiyor.

Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olan Sağ bek Vidal İstanbulda yaşanan Terör olayları sonunda kararını vermek için biraz süre talep etti.

Basında çıkan haberlere göre, Sarı kırmızılı yetkililer İstanbul’daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal, “Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyaçım var “ dediği öğrenildi.

Galatasaray uzun yıllar çözüm bulamadığı sağ bek için Aleix Vidal’in transferiyle bu sorunu çözebileceğini düşünüyor.

Galatasaray’ın sağ bek ve sağ açık’ta faydalanmak istediği Vidal,bu sezon Barcelona’da çok az forma şansı buldu.İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.