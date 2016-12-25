Van Der Wiel Fransa Yolcusu

Çalışmalarını takımdan ayrı olarak Dereağzı Tesisleri’nde sürdüren Hollandalı oyuncunun adı bu sıralar tekrar Fransız kulüpleriyle anılmaya başladı.Fransız kulüplerinden Monaco Gregory van der Wiel ile yakından ilgileniyordu.

Gregory van der Wiel son talibi, bir başka Fransız ekibi Marsilya oldu. Marsilya’da Japon oyuncu Hiroki Sakai’den beklenen verimi alamayan Mavi-Beyazlılar’ın Van der Wiel’in şartlarını görüşmek için İstanbul’a yöneticilerini gönderecekleri kaydedildi.

Senelik 2 milyon Euro kazanan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Hollandalı oyuncunun maliyetinden bir an önce kurtulmak isteyen Fenerbahçe’nin pazarlıklara 3 milyon Euro’dan başlaması bekleniyor.

Wiel, Fransa’yı İstiyor

Gregory van der Wiel tekrar Fransa’da oynamaktan büyük zevk alacağını belirterek mutluluğunu dile getir.