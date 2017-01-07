Trabzonspor’dan Yağmur Altında İdman

Trabzonspor Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Gloria Sports Arena’da yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Gol vuruşu çalışmasında iyi gelen ortalara forvet oyuncularının isabetli vuruşları adeta yağmurla birlikte gol sağanağını da beraberinde getirdi

Bordo-mavili takımda yeni transferler Pereira ve Mas da antrenmanda yer aldı. Antrenmana Güray Vural, Ramil Sheidaev ile tedavileri devam eden Dame N’Doye ve Bero’nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için Togo Milli Takımı’nda yer alan Serge Akakpo katılmadı.

İdmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da kısa bir süre izledi. Trabzonspor’un idmanına Bero N’doye sakatlıkları nedeniyle katılmazken Ramil ile Güray da salonda çalıştı. Bordo-mavililer, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.