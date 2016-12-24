Trabzonspor’da Yoğun Maç Programı

Avrupa hedefi için Ziraat Türkiye Kupası’na çok önem veren Fırtına, Kızılcabölük ile kazanmak zorunda olduğu 2 karşılaşma oynayacak. Ligde ise ilk yarının son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile en azından prestij anlamında bir maça çıkacak.

Saha dışında transfer çalışmalarına hız verilen Trabzonspor’u saha içinde de yoğun bir maç trafiği bekliyor. Bordo-Mavililer 2’si kupa olmak üzere 1 haftalık süreçte 3 maça çıkacak. Türkiye Kupası’nda rakip Kızılcabölük ve Fırtına üst üste oynayacağı 2 karşılaşmayı da kazanmak zorunda.

Çünkü Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma doğrultusunda kupayı çok önemsiyor. Gruptaki 2 maçta sadece 1 puan elde edebilen Trabzonspor, Gümüşhane yenilgisi gibi yeni sürprizler yaşamak istemiyor. Bordo-Mavililer, perşembe günü 3.Lig ekibi Kızılcabölük’ü Avni Aker Stadı’nda konuk edecek. Sonrasında 26 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe maçı var.

Camianın ve taraftarın çok önem verdiği Fenerbahçe mücadelesi, Avni Aker’deki son lig maçı olacak. Fırtına, ilk yarıdaki kapanış maçını kazanıp, taraftarını mutlu etmek amacında. 29 Aralık Perşembe günü Kızılcabölük ile yapılacak ikinci kupa maçından sonra ise Trabzonspor araya girecek.