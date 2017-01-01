Trabzonspor’da Nouha Dicko İddiası

İngiliz basını, Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’ın Malili forveti Nouha Dicko ile Trabzonspor’un ilgilendiği yazdı.

Ersun Yanal yönetiminde ligde çok başarısız bir sezon geçiren ve ilk yarı ile bir çok efsanevi galibiyetin alındığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun son maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor’da forvet arayışları sürüyor.

Takıma devre arasında forvet takviyesinin yapılmasına kesin gözü ile bakılırken, gündeme daha önce Oumar Niasse ve Samuel Eto’o gibi isimler gelmişti. Bugün, İngiliz basını kendi kaynaklarına dayanarak yaptığı haberlerde Trabzonspor’un İngiltere Championship’te Wolverhampton Wanderers forması giyen Malili santrafor Nouha Dicko ile ilgiliendiğini öne sürdü.

Haberdeki iddialara göre 24 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor’un yanı sıra diğer Championship ekiplerinden Brighton & Hove Albion ve Fulham’ın da ilgilendiği yazılırken, oyuncunun uzun bir diz sakatlığından sonra tamamen fit duruma geldiği belirtildi.

Güç ve Sürat

1.73m boyundaki oyuncu, özellikle yüksek sürati ve güçlü yapısı ile biliniyor. Ocak 2014’te transfer olduğu Wolves’ta bu güne kadar toplamda 81 maça çıkan Dicko, 30 gol 14 asist ile mücadele etti. Trabzonspor kanadından ise bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddianın doğruluğu bilinmiyor.