Trabzonspor’a Yeni Otobüs

Otobüs teslim etme törenine Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Trabzonspor yöneticileri ve futbolcular katıldı. Trabzonspor’un kurucu başkanı da olan Ali Osman Ulusoy’un adını taşıyan otobüsün içinin özel olarak dizayn edildiğini, dışının da görsel olarak hazırlandığını belirten Hülya Ulusoy,

Rahmetli babamın ve arkadaşlarının 1967 yılında kuruluşuna öncülük ettikleri Trabzonspor, kısıtlı imkanlara sahipti. Buna rağmen ekonomide ve futbolda büyük güç olan İstanbul’un karşısında şampiyonluğu Anadolu’ya, Trabzon’a taşımayı kısa zamanda başardı.Yeni stat ve yeni otobüs ile yeni bir yıl da, Trabzonspor’un eski başarılarla dolu günlerindeki ruhuna ve azmine döneceğine inanıyoruz.

Trabzonspor bizim her şeyimiz olmasa bile çok şeyimizdir. Trabzonsporluğun ne demek olduğunu babam ve arkadaşlarının kuruluş yıllarındaki çabalarına çocukluk döneminde şahitlik ettiğim için çok iyi biliyorum. Özlediğimiz başarılara hep birlikte fedakârlık yaparak tekrar kavuşabiliriz” dedi.

Törenden sonrası kulüp tesislerine yeni otobüsleriyle döndü.