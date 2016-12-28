Trabzonspor Kariyerinin En Kötü İlk Yarısını Geride Bıraktı

Lige çıktığı 1974-1975 sezonunda, galibiyetlere 2 puan verildiği sezonda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 16 puan ile 9. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun ardından bu sezon en kötü dönemini yaşadı. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 18 puan ile 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi, lige çıktığı günden itibaren yer aldığı sezonların en kötüsünü bu dönemde yaşayarak, tarihinin en kötü ilk yarısını tamamladı.

En fazla mağlubiyeti bu sezon aldı.

Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-1975 sezonunda bile oynadığı 16 maçta 5 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 8 mağlubiyetle ilk yarıda Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla mağlubiyetini alarak bu alanda rekora imza attı.

Rekor puan kaybı yaşadı

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda elde ettiği istatistik verileriyle de birçok alanda rekora imza attığı gibi yaşadığı puan kayıplarıyla da tarihinin en çok puan kaybettiği dönemini yaşadı. Bordo-mavililer, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan kaybetti.

Geçtiğimiz sezonu aradı

Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezonu arar oldu. Geçen sezon 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan bordo-mavililer, 8. sırada yer aldı. Bu sezon ise 16 maçta 18 puan toplayan Karadeniz ekibi, 13. sırada kendine yer bulabildi.

Zirve ile tarihi fark

Tarihinde verdiği zirve mücadelesiyle her zaman ön planda olan Trabzonspor, bu sezon zirve ile arasında tarihi bir fark açtı. 18 puanda kalan Karadeniz ekibi 36 puan ile lider durumda olan MedipolBaşakşehir’in 18 puan gerisinde kalarak zirve ile arasındaki puan farkını epeyce açtı.