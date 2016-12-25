Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin Nefesler Tutuldu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor’u 5-0 yenen bordo-mavililerde moraller yerinde, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.
Fenerbahçe geçen hafta evinde Gençlerbirliğini yenerek moralini düzeltti vebu moralle Trabzonspor’u deplasmanda yenerek lig arasına iyi bir yerde girmek istiyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak dev maç Lig TV’den canlı yayınlanacak.
Haftanın maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan yapacak. Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe taraftarının maça alınmayacağı açıklandı.