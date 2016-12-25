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25 Aralık 2016 Doğan Uzun

2016-12-25T06:31:32+00:00

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin Nefesler Tutuldu

25/12/2016 - 6:31

Türkiye'nin gözü kulağı hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçta olacak. Bu sezon çok kötü günler geçiren Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek lige verilecek araya moralli girmek için rakibini puansız göndermenin planlarını yapıyor.