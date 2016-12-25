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25 Aralık 2016

Doğan Uzun

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin Nefesler Tutuldu

25/12/2016 - 6:31

Türkiye'nin gözü kulağı hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçta olacak. Bu sezon çok kötü günler geçiren Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek lige verilecek araya moralli girmek için rakibini puansız göndermenin planlarını yapıyor.
Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin Nefesler Tutuldu

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor’u 5-0 yenen bordo-mavililerde moraller yerinde, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı’nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe geçen hafta evinde Gençlerbirliğini yenerek moralini düzeltti vebu moralle Trabzonspor’u deplasmanda yenerek lig arasına iyi bir yerde girmek istiyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak dev maç Lig TV’den canlı yayınlanacak.

Haftanın maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan yapacak. Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe taraftarının maça alınmayacağı açıklandı.


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