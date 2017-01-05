Tomas Rincon Juventus’ta

Seria A ekiblerinden Juventus, Genoa forması giyen Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon’u kadrosuna kattı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Genoa forması giyen 28 yaşındaki Orta saha oyuncusu olan Venezuelalı Tomas Rincon ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Venezuelalı Tomas Rincon 2009’da Hamburg’a transfer olarak Avrupa defterini açmış ve burda başarılı performans göstererek 2014’te Alman ekibinden İtalyan Seria A ekip’lerinden Genoa’ya transfer olmuştu.

Venezuella Kaptanı

Venezuela Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Tomas Rincon, bu sezon Genoa ile Serie A’da 16 maça çıktı.

2008’den bu yana Venezuela Milli Takımı formasını da terleten Tomas Rincon, ülkesi adına 81 karşılaşmada görev yaptı.