Sow Yılın Golüne İmza Attı

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü MoussaSow’un Manchester United’a attığı röveşata golü, CNN tarafından Dünyada 2016’nın en güzel golü seçildi.
UEFA Avrupa Lig’inde 3 Kasım’da Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1’le Fenerbahçe olmuştu.
O maçta bu müthiş gole imza atan Sow’u Manchester United’lı futbolcular da tebrik etmişti. Sow’un 210 binin üzerinde gelen oyların yaklaşık yüzde 53’ünü aldığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun Van Persie’nin sakatlığı nedeniyle yarın Trabzonspor maçında ilk 11’de sahaya çıkacak olan Senegalli yıldız, teknik direktör Advocaat’ın hücumdaki en büyük kozu olacak.