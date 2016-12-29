Sivasspor’un En Hırçını Ahmet Cebe

Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu. Sivasspor’da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19’u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en “hırçın” isim olarak ön plana çıktı. JoanOumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.