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29 Aralık 2016

Doğan Uzun

Sivasspor’un En Hırçını Ahmet Cebe

29/12/2016 - 16:16

TFF 1. Ligde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanmışken geride kalan haftalarda en hırçın futbolcu Sivasspor'lu futbolcu Ahmet Cebe oldu.
Sivasspor’un En Hırçını Ahmet Cebe
Sivasspor'un En Hırçını Ahmet Cebe

Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu. Sivasspor’da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19’u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en “hırçın” isim olarak ön plana çıktı. JoanOumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.


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