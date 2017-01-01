Sivasspor’da Yaprak Dökümü

Sivasspor kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, tarafından yapılan açıklamada, ligde 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak futbolcuların belirlendiğini aktaran Sarılar, “Beykan Şimşek, kaleci KorcanÇelikay ve Çağatay Çeken ile yollarımızı ayırdık. Bu zamana kadar verdikleri emeklerden dolayı takımdan ayrılan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İkinci yarıya takım olarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Sarılar, tecrübeli golcü Hasan Kabze ve orta saha oyuncusu Musa Sinan Yılmazer ile daha önce yollarını ayırdıklarını anımsatarak, bu futbolculara da teşekkür etti.

Hedef Üst Lig

Geçtiğimiz sezon küme düşerek taraftarını adeta yasa boğan Sivasspor TFF 1. Ligde çıktığı 16 haftada 28 puan toplayarak liderin 4 puan gerisinde Spor Toto Süper Lig umutlarını diri tutuyor.