Sivasspor Gökhan Süzen ile Anlaştı

Sivasspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gökhan Süzen ile 6 ayı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Temmuz 1987’de Düzce’de dünyaya gelen Gökhan Süzen futbola Galatasaray alt yapısında başladı. Ardından o dönemki adı ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Süzen, tecrübe kazanması amacıyla Alibeyköy’a kiralandı. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a dönen futbolcu burada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti ve Beşiktaş’a transfer oldu.

Daha sonra Gaziantep’in yolunu tutan Gökhan Süzen ardından 01 Şubat 2016 tarihinde Sivasspor’umuza transfer oldu ve 4 maçta görev aldı. Sezon sonu takımımızdan ayrıldıktan sonra Tokat’a transfer oldu ve Tokatspor forması ile bu sezon 15 maçta görev alan futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Gökhan kariyerinde çıktığı 219 maçta 9 gol kaydetti. Gökhan Süzen Sivasspor’un Antalya kampında yer alacak.