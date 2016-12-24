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24 Aralık 2016

Doğan Uzun

Ronaldo’ya Abla Şok’u

24/12/2016 - 14:46

İspanyanın Real Madrid klübünde forma giyen dünyaca ünlü futbol yıldızı Christiano Ronaldo'nun ablası Katia Aveiro Başı belada.Katia Aveiro ile poker oyuncusu Claudio coelho 2013 yılında altı ay süren bir beraberlik yaşayan Claudio Coelho, Portekiz televizyonunda katıldığı “Sırlar Evi” adlı reality şovunda Katia ile birliktelikleri sırasında Ronaldo'nun yatağında cinsel ilişkiye girdiklerini açıkladı.
Ronaldo’ya Abla Şok’u
Ronaldo'ya Abla Şok'u

Coelho, Portekiz’in kuzeyinde bulunan Peneda-Geres Ulusal Park’ta ikamet eden Ronaldo’nun evinde, yatak odasında ablası Katia ile ilişkiye girdiklerini ifşa etti. Poker oyuncusu Coelho, ünlü futbolcunun yatağında, ilişkiye girdiğini öğrenmesi sonrasında Ronaldo’nun 39 yaşındaki ablasına çok kızdığını ve öfkeden deliye döndüğünü söyledi.
”İLK KEZ BİRLİKTELİĞİMİZİ RONALDO’NUN YATAĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Şov programında çarpıcı açıklamalarına devam eden poker oyuncusu Claudio coelho , Ronaldo’nun Madrid’teki evinde de ablası Katia ile yine ünlü futbolcunun yatağında ilişkiye girdiklerini söyledi. Coelho: “Ronaldo’nun kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi şahsi alanının başkalarınca kullanıldığı düşüncesine kızması normal. Onu tamamen anlayabiliyorum fakat burada problem olan kız kardeşi. Olgun bir yaşta olmasına rağmen çok fevri, pervasızca hareket ediyordu. Katia ve ben Geres bölgesine ziyarete gitmiştik. Hafta sonunu Ronaldo’nun evinde geçirdik. Orada ilk kez ilişkiye girmiştik.” sözlerini dile getirdi.


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