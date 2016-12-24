Ronaldo’ya Abla Şok’u

Coelho, Portekiz’in kuzeyinde bulunan Peneda-Geres Ulusal Park’ta ikamet eden Ronaldo’nun evinde, yatak odasında ablası Katia ile ilişkiye girdiklerini ifşa etti. Poker oyuncusu Coelho, ünlü futbolcunun yatağında, ilişkiye girdiğini öğrenmesi sonrasında Ronaldo’nun 39 yaşındaki ablasına çok kızdığını ve öfkeden deliye döndüğünü söyledi.

”İLK KEZ BİRLİKTELİĞİMİZİ RONALDO’NUN YATAĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Şov programında çarpıcı açıklamalarına devam eden poker oyuncusu Claudio coelho , Ronaldo’nun Madrid’teki evinde de ablası Katia ile yine ünlü futbolcunun yatağında ilişkiye girdiklerini söyledi. Coelho: “Ronaldo’nun kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi şahsi alanının başkalarınca kullanıldığı düşüncesine kızması normal. Onu tamamen anlayabiliyorum fakat burada problem olan kız kardeşi. Olgun bir yaşta olmasına rağmen çok fevri, pervasızca hareket ediyordu. Katia ve ben Geres bölgesine ziyarete gitmiştik. Hafta sonunu Ronaldo’nun evinde geçirdik. Orada ilk kez ilişkiye girmiştik.” sözlerini dile getirdi.