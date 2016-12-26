Ronaldo’dan Suriye’deki Çocuklara Yardım

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Real Madrid’in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki performansının yanı sıra yardımsever yönüylede de gündeme gelmeye devam ediyor. Süper yıldız Suriye İç Savaşı’ndan etkilenen çocuklar için para bağışında bulundu ve bir mesaj yayımladı.

Çocukları Kurtarın Vakfı’na (Save the Children) bağışta bulunan Ronaldo,Kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada savaştan etkilenenlere “Ben ünlü bir futbolcuyum ama asıl kahraman sizlersiniz” diye seslendi.

31 yaşındaki oyuncu, “Çok acı çektiğinizi biliyoruz. Umudunuzu kaybetmeyin. Dünya sizinle, ben sizinleyim. Sizi önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Çocukları Kurtarın Vakfı, Ronaldo’nun “cömert” bağışının Halep ve diğer şehirlerdeki ailelere gıda, giyim ve sağlık yardımı için kullanılacağını duyurdu.

Cristiano Ronaldo için bu yardımlar ilk değil,daha öncede bir çok,yardım kuruluşuna yüklü miktarda bağışlar yaptığı biliniyor.