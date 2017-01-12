Ronaldo Geleceği Hakkında Konuştu

Dünya’nın en çok konuşulan futbolcuları arasında yer alan Portekizli Ronaldo, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

FIFA’ ya yaptığı Röportaj’ta;

“2016, kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takımımla Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazandım. İlk kez Portekiz ile önemli bir başarıya imza atmak 2016’yı çok özel bir yıl haline getirdi. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kaldırmak, olabilecek en iyi olasılıktı. Gerçekten olağanüstü bir sezondu. Futbol kariyerimin en iyi senesini geçirdiğime şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Kazandığı bir çok ödülle en iyi futbolcular arasına girip girmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Real Madridli golcü, “Tabii ki futbol tarihine adımı yazdırdım. Oynamaya başladığımdan beri asıl hedefim de zaten buydu. Bir oyuncu olarak kalmamak, yıldız olmak ve sürekli olarak en iyi anılmak. Bunu başardım ve aldığım ödüller de bunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez verilen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nü kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Cristiano Ronaldo, formunu korumasını ise yoğun çalışma temposuna bağladı.

Ronaldo, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin, “Teknik direktör olmam, çok zor. Ancak asla ‘asla’ dememem gerektiğini de biliyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama şu an için böyle bir planım yok.” diye konuştu.