Robben Sözleşme Uzatmaya Hazırlanıyor

3-0 kazanılan Leipzig maçı sonrası açıklamalarda bulunan Rummenigge, “Sanırım her şey Ocak ayında belli olacak. Robben’in yeni sözleşme imzalaması konusunda oldukça iyimserim. İki taraf da bunu istiyor.” dedi.

Hollandalı milli oyuncunun kontratı sezonunda bitiyor ve iki taraf da yeni bir anlaşma yapılacağından emin, görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor.

Robben, menajeri olan babasının daha Rummenigge’yle görüşmediğini söylüyor: “Henüz bir gelişme yok. Futbola odaklıyım” ifadelerini kullandı.

“Bazı oyuncular böyle şeyler hakkında diplomatik ifadeler kullanmayı seviyor ama ben dürüst olacağım. Yeni bir haber yok. Futbola ve sakatlanmamaya odaklıyım. Başka bir konuyla ilgilenmiyorum.”

“Hala bir sözleşmem var ve Ocak ayında da bitmiyor. Her şey yolunda.”

“Çok iyi oyuncularımız var. Kingsley ve Douglas çok iyi isimler. İyi bir kadromuz var. Benim için en önemlisi olabildiğince uzun süre kendim gibi futbol oynayabilmek. Daha uzun yıllar mücadelenin içinde kalmayı umuyorum.”

Hollandalı yıldız, bu sezon Bayern Münih forması ile 14 maça çıktı ve 6 atıp 3 de asist verdi.