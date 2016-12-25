Riekerink’ten Transfer Açıklaması

Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyerek Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkati çekerek, “İlk yarının son maçı öncesinde üçüncü sıradayız. Amacımız devreye lider girmekti ama olmadı. İyi bir oyunla Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Bu şekilde sezonun kalan bölümü için de iyi bir mesaj verebiliriz. Bu anlamda önemli bir maç olacak.” dedi.

Riekerink,sezon öncesi için “Medipol Başakşehir’in bu kadar iyi bir performans ortaya koymasını beklemiyorduk. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin önemli rakiplerimiz olacağı zaten malum. Devreye girerken lider veya lidere çok yakın bir pozisyonda olmayı hedeflemiştik. Şu an çok kötü bir durumda değiliz ancak daha iyi konumda olabilirdik.” diye konuştu.

Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, “Sonrasında sıkıntılı bir döneme girdik ve tekrar toparlandık. Bu da bizim takım için kenetlenmemizin bir aynası oldu. İşler iyi giderken her şey kolaydır. İşler kötüleştiğinde nasıl bir reaksiyon vereceğiniz önemli. Böyle durumlarda iki seçeneğiniz olur. Ya düşersiniz ya da ayağa kalkarsınız. Biz birlikte olmayı ve ayağa kalkmayı seçtik. Şu anda lider durumda olmayı isterdik fakat ben takımımdan yine de memnunum.” şeklinde konuştu.

Stoperde sezona 6 kişiyle başladık. Koray Günter, Salih Dursun, Serdar Aziz sakatlandı. Chedjou da Afrika Uluslar Kupası’na gidecek. Takım içi alternatif de düşünülebilir. De Jong daha önce bu pozisyonda da oynamıştı. Bütçe dahilinde stoper pozisyonuna transfer yapabiliriz.”

Vodafone Arena’da gerçekleştirilen “Şehitlere Saygı Maçı”ndan da övgüyle bahseden Hollandalı çalıştırıcı, “Dünkü organizasyon çok güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanının dasöylediği gibi, burası çok güzel bir ülke. Birlik içinde olunması gereken bir dönemde gösterilen bu reaksiyondan dolayı herkesi kutluyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.