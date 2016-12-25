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25 Aralık 2016

Doğan Uzun

Riekerink’ten Sabri’ye Son Şans

25/12/2016 - 12:50

Galatasaray'ın alt yapısından çıktığından beri durumu sürekli eleştirilen Sabri’nin Jan Olde Riekerink de daha fazla dayanamadı. Elinde güçlü alternatifler olmadığı için yola Sabri ile devam etmeyi deneyen Hollandalı çalıştırıcının yönetime sezonun geri kalanını Sabri ile tamamlamalarının güç olduğunu aktardı
Riekerink’ten Sabri’ye Son Şans

Tuzlaspor maçında gol atan ancak yenilen golde de hata yapan tecrübeli futbolcunun geleceği tartışılmaya başlandı.

Spor toto süper Ligde fazla forma şansı bulamayan Galatasarylı oyuncuların başında Hamit Altıntop ve Chedjou yer alırken bu futbolcular kendilerini Ziraat Türkiye Kupasında da gösterememesinden dolayı Teknik Direktör Riekerink’ in sezon sonunda bu oyuncularla yolları ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.

Tuzlaspor karşısında penaltıdan topu filelere gönderen Josue de öz eleştiri yaparak kendisini beğenmediğini söyledi. Daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Portekizli yıldız, herkese daha iyi bir Josue izlettireceğinin sözünü verdi.


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