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24 Aralık 2016

Doğan Uzun

Real Madrid’e Sevindirici Haber

24/12/2016 - 14:54

Dünya en iyi kulüplerinden biri olan Real Madrid’in aldığı iki dönemlik transfer yasağı cezası bir döneme indirildi.
Real Madrid’e Sevindirici Haber
Real Madrid'e Sevindirici Haber

Yaz dönemindeki tranfer döneminde sessiz kalan Real Madrid’e müjdeli haber CAS ‘tan geldi.İspanyol devi önümüzdeki yaz istediği oyuncuyu kadrosuna katabilecek. Çünkü CAS, Fifa tarafından verilen iki dönemlik transfer yasağı cezasını bir döneme indirdi.

Real madrid’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada göre CAS’ın yapılan itirazlar sonucunda transfer cezasında indirime gittiği ve 2017 yazından itibaren kulübün transfer yapılabileceği duyuruldu.

Gözler Transfer Sezonunda

Bu durum karşısında sezon’un ara transfer dönemini de boş geçirerek kadrosuna takviye yapamayacak olan Real Madrid, önümüzdeki yazdan itibaren yine dünya transfer piyasasını kasıp kavurabilecek, ve yine los galacticos olacak gibi gözüküyor.


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