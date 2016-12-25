RB Leipzig’in Büyük Başarısı

RB leipzig’in henüz 2009’da kurulan ve yalnızca 6 yıllık bir geçmişe sahip olan Leipzig, yeni kurulduğu dönemde Almanya 5. Ligi’nde mücadele etmeye başlamıştı. Geçen her yılı en iyi şekilde değerlendirip 6 yıl sonra Bundesliga’ya yükselen ekip, şimdilerde birçok Bundesliga devini geride bırakarak 15 maç sonunda Almanya devi Bayern Münih ile zirveyi paylaşıyor.

Sponsorun ismine izin çıkmadı!

Almanya 5. Ligi’ndeki SSV Markranstädt kulübünün lisansını alarak enerji içeceği markası Red Bull’un desteğini alıp kurulan Leipzig, Almanya Futbol Federasyonu kuralları nedeniyle Red Bull adını kullanamamış, bunun yerine çimen üstünde topla oynanan spor anlamına gelen ve Red Bull’un baş harfleriyle aynı olan RasenBallsport Leipzig ismi almıştı.

Red Bull’un desteğiyle üst basamaklara bir bir tırmanan Leipzig’e ülkede birçok kesim tarafından tepki gösterilmiş ve yabancı bir sermaye altında oldukları için sıkça protesto edilmişti. Hatta bazı ünlü Alman gazeteleri, kulübün logosunu dahi kullanmamıştı.