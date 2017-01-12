Raul Rusescu Takımla Çalışmalara Başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günü tek antreman ile bitiren ekip teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yağış altında çalıştı. Antreman 1 saat 10 dakika sürdü.

Günün tek çalışmasına ısınma koşusuyla başlayan Ankara temsilcisi , 8’e 3 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Uzun bir süredir takımda görev alamayan Rumen golcü Raul Rusescu’nun, takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Teknik heyetten izinli oldukları için kampa sonradan dahil olan Aminu Umar ve Aykut Demir, antrenmanın ilk etabında takımla çalışırken, sonraki bölümünde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Portekizli futbolcu Tiago Pinto hafif ağrısı sebebi ile otelin fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.