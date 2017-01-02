Podolski Çin Yolcusu

Bild gazetesinin haberine göre Çin ekibi GuangzhouEvergrande, 31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 20 milyon euro teklif etti. Haberde ayrıca Podolski’ye de yıllık 9 milyon euro teklif edildiği yazıldı.

Brezilyalı teknik adam Luis Felipe Scolari’nin çalıştırdığı GuangzhouEvergrande’ninkadrosundaJacksonMartinez ve Paulinho gibi tanınmış isimler bulunuyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon topladığı 64 puanla Çin Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

LukasPodolski bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

LukasPodolski kariyerinde Alman devi Bayern Münih, İngiliz devi Arsenal, İtalyan devi İnter formalarını giydikten sonra 4 Temmuz 2015’te Galatasaray’a 2,5 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.