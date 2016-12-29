Pepe Çin Yolcusu

Real Madrid formasını 10 yıldır başarı ile giyen Pepe, İspanya kariyerini sonlandırıyor. Sözleşmesi 2017’de sona erecek olan Pepe, kariyerini Çin’de sürdürmeye karar verdi.

İspanyol basınına göre Portekizli futbolcu, yaşının ilerlemesiyle Avrupa’da daha fazla oynayamayacağını düşünerek ve astronomik bir ücret ile Çin’de yıllık 10 milyon Euro kazanacağı bir sözleşmeye evet diyeceği öğrenildi.

Real Madrid’in eski teknik direktörü Manuel Pellegri’nin çalıştırdığı ve temsilcimiz Ersan Gülüm’ün de formasını giydiği Hebei China Fortune takımı, Pepe’yi yıllık 10 milyon Euro’luk bir teklifle kadrosuna katacak. Hebei’ye gitmesine kesin gözüyle bakılan Pepe, defansta Ersan Adem Gülüm ile ikili olacak.

Çin, Kariyerinin Sonu Olur

33 yaşındaki futbolcunun Çin’e gitmesi durumunda 2018’de Rusya’da gerçekleşecek Dünya Kupasında Portekiz’in kadrosuna katılmasının zor olacağı, buna karşın Pepe’nin gitmek istediği belirtildi. Pepe, bu sezon Real Madrid formasını sadece 11 kez giyebildi ve 1 de gol attı.