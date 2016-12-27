Osmanlıspor Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor

Maça hızlı başlayan ekip konuk takım Osmanlıspor 2. dakikada Umar’ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattin’in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.

12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin’in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Umar’ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye’nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo’da kaldı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

Maçın üstün olan takımı ikinci yarıda’da değişmeyerek, konuk ekip Osmanlıspor oldu.

58. dakikada Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tiago Pinto’nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

67. dakikada elle oynama gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Jakob Jantscher’in vuruşunda Zydrunas Karcemarskas penaltıyı kurtarmayı başardı.

68. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jakob Jantscher’in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mohamed Ali Yaakoubi’nin vuruşunda Zydrunas Karcemarskas güçlükle topu çelmeyi başardı.

Mücadele tam bu skor ile bitecek derken 90. Dakikada Mehmet Akyüz’ün Dzon Delarge’a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Musa Çağıran takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Osmanlıspor, 90. dakikada attığı golle Rize deplasmanından 3 puanla döndü.