Osmanlıspor Şanlıurfa Engeline Takıldı

Karşılaşmanın 21. Dakikasında ev sahibi ekip Diabate ile öne ve ilk yarı bu sonuçla sonuçlandı.İkinci yarının başlamasıyla Şanlıurfa’nın atakları da sıklaştı ve bunun sonucunda Osmanlıspor skoru koruyamadı. Maçta dakikalar 60 gösterdiğinde çok tartışmalı bir pozisyonla,Orta hakem Süleyman Abay ile yan hakem Erkan Akbulut kısa süreli anlaşmazlıktan doğan pozisyonda hakemler kısa bir konuşmanın ardından Süleyman Abay Orta alanı göstererek golü verdi ve Carlos Fortes skoru eşitledi, Osmanlıspor bu gölün etkisini atlatamadan 5 dakika sonra da Artun Akçakın Urfa’yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor zorlu Osmanlıspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Urfa 3’te 3 Yaptı

Bu sonucun ardından 3’te 3 yapan Şanlıurfaspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanlıspor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.