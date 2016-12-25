Oscar Chelsea Defterini Kapattı

Chelsea’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin detayları konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, 4,5 yıldır Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi. Oyuncunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Chelsea’nin bu transferden kasasına 70,5 milyon avro bonservis bedeli koyacağını öne sürdü.Oscar’ın satış fiyatı söylenen miktarda iseLondra ekibinin bugüne dek sattığı en pahalı oyuncu unvanını alacak. Oscar’ın da, haftalık 106 bin euro olan maaşını 4’e katlayacağı belirtiliyor.

Oscar Chelsea’de Gözden Düşmüştü

Sezonun ilk 5 haftasında Menajer Antonio Conte’nin ilk 11’de forma şansı verdiği 25 yaşındaki oyuncu daha sonra sistemin değişmesiyle, takımdaki yerini kaybetmişti. Oscar, yeni takımı Shangai SISG, vatandaşı Hulk ile birlikte forma giyecek.