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25 Aralık 2016

Doğan Uzun

Ömer Toprak Dortmund ile Anlaştı

25/12/2016 - 7:38

Ara transfer dönemi başlaması yakınken gündeme transfer haberleri bir bir düşmeye başladı.Bu haberlerden bir tanesi’de Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı hakkında geldi. Borussia Dortmund'un Ömer Toprak'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen ile anlaştığı ifade edildi.
Ömer Toprak Dortmund ile Anlaştı
Ömer Toprak Dortmund ile Anlaştı

Almanya’daki haber sitelerinde Borussia Dortmund’un milli futbolcu Ömer Toprak’ın transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ömer’in önümüzdeki sezondan itibaren Dortmund forması giyeceğini ifade eden haberler yayınladılar , sözleşmesindeki madde gereği yaz transfer döneminde serbest kalma bedeli 12 milyon euroya düşecek Ömer için Dortmund’un bu bedeli gözden çıkardığını belirtti.

4 Yıllık Anlaşma

Haberde ayrıca, 27 yaşındaki Ömer toprak ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu. 2011 yılında Freiburg’dan Leverkusen’e 3 milyon euro karşılığında transfer olan Ömer Toprak, Türkiye Milli Takımı’nın formasını da başarılı bir şekilde 25 maçta giydi.


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