Oleksandr Karavayev Resmen Fenerbahçe’de

Cumartesi günü Oleksandr Karavayev’in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıklayan Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcunun kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerin açıklamada, “Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oleksandr Karavaiev’e Fenerbahçe’ye “Hoşgeldin” diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Orta Alana Takviye

Orta sahanın iki kanadında da forma giyen Oleksandr Karavaev, bu sezon Ukrayna liginin ilk yarısında en iyi 10 futbolcu arasında yer aldı. Bu sezon Zorya Luhansk’ta 24 resmi maça çıkan Karavaev, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Ukraynalı futbolcu İki ayağını da etkili olarak kullanmasıyla dikkati çekiyor.