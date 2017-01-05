Obi Mikel Valencia Yolcusu

İspanya La Liga’nın 17. sırasında bulunan Valencia’nın sportif direktörü Jesus Garcia Pitarch, Chelsea’nin orta saha oyuncusu John Obi Mikel’in transfer edileceğini duyurdu.

2006’dan beri Londra ekibinde top koşturan futbolcu, şu ana kadar 374 kere Mavi formayı giydi. Ancak bu sezon Maviler’in yeni patronu Antonio Conte yönetiminde ilk 11de kendine yer edinemeyen 29 yaşındaki futbolcu, büyük ihtimalle transfer döneminde takımdan yollanacak.

Adı Galatasaray ,Marsilya, Inter Milan ve Çin ekipleri ile anılan Obi Mikel’in bu teklifi düşüneceğini açıklayan Pitarch, ekibin Prandelli’nin gidişiyle birlikte daha da güçleneceğini düşünüyor.

Chelsea’de 11 Sezon

11 sezon Chelsea forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Chelsea’den Valencia’ya bonservis ücreti ödenmeden transfer edilecek. Mikel’in Chelsea ile olan sözleşmesi bu sene sonu sona eriyor. Nijarya Milli Takımı’nın kaptanı olan John Obi Mikel bu sezon Premier Lig’de forma şansı bulamamıştı.