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28 Aralık 2016

Doğan Uzun

Neymar’dan Messi İtirafı

28/12/2016 - 18:08

Barcelona'nın dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Neymar, Altın Top Ödülünü alabilecek tek kişinin takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi.
Neymar’dan Messi İtirafı
Neymar'dan Messi İtirafı

İspanyol basınına göre Neymar Messi’den övgüyle bahsediyor “Futbolu, Altın Top Ödülü kazanmak adına değil, mutlu olmak ve sevdiğim için oynuyorum. Tabii ki ödülü kazanmak isterim ama bunun için kendimi parçalamam. Bu ödül, çalışmalarınızın ve performansınızın bir sonucudur. Sadece bir kişi Altın Top Ödülünü kazanabilir, o da Messi.” ifadelerini kullandı.

Barcelona’da mutlu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, “Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Evimde gibiyim. Takım arkadaşlarım ve antrenörüm kendi oyunumu oynamama imkan tanıyor. Hayran olduğum iki isim Messi ve Suarez ile oynamak benim için bir gurur. Sadece takım arkadaşı değiliz, aynı zamanda dostuz. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Uzun yıllar Barcelona’da kalmak istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Brezilyalı futbolcu uzun süredir gol orucuna devam etmekte ve futbolseverler Neymar’ın performansındaki düşüşün nedenini ise bir hayli merak etmekte.


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