Neymar Gole Hasret Kaldı

Neymar’ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötü serisine imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı. 19 Ekim’de Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Barcelona’nın Manchester City’yi 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı.

2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol atamadığı 9 maçta asistleriyle takımına katkı sağlamayı sürdürdü. Son 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.