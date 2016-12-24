Napoli Mertens ile Coştu

Gol düellosuna sahne olan maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatan ev sahibi ekip, rakibinin geri dönmesine izin vermeyerek galibiyete ulaştı.

Maçın 13, 18 ve 22. dakikalarında kaydettiği gollerle hat-trick’e imza atan DriesMertens, Serie A tarihinin en hızlı hat-trick yapan 3. yabancı futbolcusu oldu. Daha önce Milan efsaneleri MarcovanBasten 7, AndriyShevchenko ise 8 dakika içinde hat-trick yapmayı başarmıştı. Ayrıca takımının son golüne imza atan Mertens, böylelikle 1977’de GiuseppeSavoldi’nin ardından bir Serie A maçında 4 gol atan ilk Napoli futbolcusu oldu.

Napoli Liderlik Takibinde

Napoli bu sonuçla 17. Hafta sonunda 35 puanla Juventus ve Roma’nın ardından 3.sıradaki yerini korurken konuk ekip Torino ise 17 hafta sonunda topladığı 27 puanla kendine 9.sırada yer bulabildi.