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26 Aralık 2016

Doğan Uzun

Napoli Aradığı Forveti İtalya’da Buldu

26/12/2016 - 5:43

Sezon başında Arjantinli forvet Gonzalo Higuain'i 94 milyon euro gibi rekor bir fiyata Juventus'a kaptıran Napoli, yıldız oyuncunun yerini gelecek yıllarda Avrupa'da çok ses getirmesi beklenen Arkadiusz Milik'le doldurmuştu fakat Milik’in sakatlanmasından sonra forvetsiz kalan Napoli devre arasında kadrosuna bir forvet daha katıyor.
Napoli Aradığı Forveti İtalya’da Buldu
Napoli Aradığı Forveti İtalya'da Buldu

Napoli bu sezon Genoa forması giyen forvet oyuncusu Leonardo Pavoletti transferini bitirdi. İtalya basının haberine göre Napoli Leonardo Pavoletti için kulüp’ü Genoa’ya 15 milyon euro ödeyeceği ve 28 yaşındaki forvet oyuncusuna’da yıllık 1,9 milyon euro ödeyecek.Futbolcunun 4 yıllık bir sözleşme imzalayacağını Genoa teknik direktör’ü Juric açıkladı.

Juric’in açıklamaları

Oyuncumuz Leonardo Pavoletti ile konuştuğumda zaten gitmeyi kafasına koymuştu.Bu durumda ona ancak iyi şanslar dileyebilir.En az onun kadr iyi bir oyuncu ile kadromuzu dolduracağız. İtalyan forvet bu sezon Genoa formasıyla 10 maça çıkıp 4 gol atabildi.


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