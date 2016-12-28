Nakoulma Sözleşmesini Tek Taraflı Fesh Etti

Geçen sezon Mersin İdman yurdun’da başarılı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çeken ve 2015 – 2016 sezonunda Mersin idman yurdunun küme düşmesiyle Kayserispor’a transfer olan Nakoulma Kayserispor’da beklentileri karşılayamamıştı.Bu sezon Kayserispor’un yaşadığı mali sıkıntılardan dolayı sürekli yönetim ile ters düşen Nakoulma, Ocak ayının gelmesiyle beraber alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine geri döndü.

Nakoulma’nın Kayserispor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti. Kayserispor başkanı Yılmaz Nakoulma’yı, Süper Ligin 16. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında da oynattıklarını anımsatarak, futbolcunun kulüpten ayrılarak Afrika Uluslararası Kupası için ülkesine gittiğini belirtti.

Nakoulma Süre İstedi

Serbest futbolcu statüsündeki 29 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda takıma dönmesi için görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Ahmet Yıldız, Nakoulma’nın karar vermek için kendilerinden süre istediğini sözlerine ekledi.