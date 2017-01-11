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11 Ocak 2017

Doğan Uzun

Nakoulma Geri Gelmiyor

11/01/2017 - 0:13

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Prejuce Nakoulma önceden birikmiş alacakları gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği belirtildi. Şu an serbest konumda olan Prejuce Nakoulma ile ilgili girişimler devam ederken ani bir gelişme yaşandı ve Prejuce Nakoulma’dan Kayserispor yönetimine mesaj geldi.
Nakoulma Geri Gelmiyor
Nakoulma Geri Gelmiyor

Kayserispor yönetiminin geri dönmesi için çağrı yaptığı Nakoulma, Türkiye’ye gelmeyeceğini Çin’e transfer olacağını kulübe bildirdi. Nakoulma Çin’ den güzel bir teklif aldım ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Ailemin ve kendi geleceğimi düşünmek zorundayım Türkiye’de mutluydum fakat ekonomik şartlar benim bunu yapmamı sağladı.

Bunun üzerine Kayserispor yönetimi , teknik direktör Sergen Yalçın’a durumu iletti. Sergen Yalçın ise Beşiktaş’tan Veli Kavlak ve Kerim Frei’nin transferi için uğraşıyor.Kayserispor özellikle istediği Veli Kavlak transferi için bizzat uğraşacağını ve bugün Veli Kavlak ile özel bir görüşme yaparak onu takıma katmak için ikna etmeye çalışacağı bilgisi alındı.


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