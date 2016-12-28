Münih’li Yıldız Vidal Chelsea Yolunda

Arturo Vidal’in yanı sıra Marco Verratti ve Radja Nainggolan isimlerinin de Chelsea ile adlarının anılmasına rağmen Conte’nin Bayern Münih’in 29 yaşındaki Şilili yıldızı Arturo Vidal’i almak istediği belirtildi.

Conte’nin ve Vidal’in Juventus’ta birlikte çalışması nedeniyle Vidal’ın Conte’nin sistemine kolay uyum sağlayabileceğinden Conte , yönetime bu oyuncunun alınması için bilgi verdiği söylendi.

Münih’te Beklentilerin Altında Performans

Conte ile 2012-2014 yılları arasında birlikte çalışan Arturo Vidal, 2015 yılında 37 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu. Vidal, bu sezon Bayern Münih kadrosuyla 21 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.