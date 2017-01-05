Milan Eski Günlerine Dönmek İstiyor

Takım olarak en iyi seviyeye gelmek zorunda olduklarını ifade eden başarılı teknik adam, “Hırslı ve gerçekçi olmak zorundayız; Milan son 3 yıldır Avrupa’da ve ligde istediği noktada olamıyor. Milan’ın son yıllardaki aldığı sonuçlar ortada ve bu acı verici üzücü bir durum. Bu sezon amacımız Avrupa bileti almak ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alma şansı yakalamak” dedi.

Haftaya başlayacak transfer dönemini de değerlendiren Montella, “Transfere gelince. Her teknik direktör gibi takımını daha da iyi konuma getirmeyi istiyorum. Diğer takımlar gibi bizim de amacımız başarılı olmak. Başarıyı yakalamak için takımı daha da güçlü bir konuma getirmek istiyoruz. Bunun yanısıra transfer döneminde pazar neyi sunacak onu da görmek gerekiyor, ihtiyaç ve duruma gore transfer kararı vereceğiz” diye konuştu.