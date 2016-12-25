Messi Sözleşmesini Uzatmıyor

Geçtiğimiz Haftalarda Barcelona’nın sözleşme uzatma teklifini reddeden Messi, Manchester City’nin olası hedefi haline geldi. Süper yıldızın sözleşme uzatmada aceleci davranmaması transfer iddialarını güçlendirse de Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun Arjantinli yıldıza çok iyi bir teklifle giderek sözleşmesini uzatması bekleniyor.

Henüz herhangi bir girişim olmamasına rağmen Barcelona kulübünün İspanya’da bulunan Messi’nin babası aynı zamanda menajeri olan Jorge Horacio Messi ile masaya oturması bekleniyor. Barcelona her her sorunluğunda mutlu olduğunu söyleyen Messi’nin sözleşmesini uzatacağını düşünüyor.

Harika Bir Sezon

Arjantinli yıldız bu sezon Barcelona forması ile 20 maça çıktı. Messi 20 maçta 27 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.