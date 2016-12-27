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27 Aralık 2016 Doğan Uzun

2016-12-27T06:15:02+00:00

Mersin İdmanyurdu Haftalar Sonra Kazandı

27/12/2016 - 6:15

TFF 1. Lig'in 16. haftasında ligin alt sıralarındaki 2 takımın mücadelesine sahne oldu. Karşılaşmada gülen ekip ev sahibi Mersin İdmanyurdu oldu. Bu galibiyetle ligin en alt sırasındaki Mersin İdmanyurdu 11 hafta sonra 3 puan hasretini sonlandırmış oldu. Mersin İdmanyurdu Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmiş oldu.