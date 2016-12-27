Mersin İdmanyurdu Haftalar Sonra Kazandı

Ligde Feyyaz Uçar ile iyi bir grafik yakalayan ancak geçen hafta evinde Sivasspor’a yenilerek 3 puan bırakan Bandırmaspor PTT 1.Ligin tecrübeleri ekiplerinden fakat ligde kötü gidişine dur diyebilmek için çıktığı karşılaşmada 3 puanı ev sahibi ekibe bırakarak lig arasına moralsiz girdi.
Maçtan dakikalar:
9. dakikada Güven’in kullandığı taç atışında Gökhan’ın kafayla aşırttığı topla ceza sahası dışında buluşan Tita’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada sol kanattan gelişen Bandırmaspor atağında, Da Silva’nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Yiğit’in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Mihaylov’un ayaklarından döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
Tek Gol Pedriel’den
39. dakikada Emrah’ın soldan ceza sahasına ortasında Güven’in kafa şutunda kaleci Okan topu son anda çeldi, dönen topu iyi takip eden Pedriel, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1
63. dakikada Tolga’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir’in sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
79. dakikada Abdulkadir’in kullandığı taç atışında Güven’in vuruşunda top defans oyuncusunun kafasından sekip Pedriel’in önüne düştü, bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.