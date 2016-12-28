Melo’nun Yeni Takımı Belli Oldu

Roberto Mancini’nin büyük bir istekle Galatasaray’dan transfer ettiği ve, Roberto Mancini’nin İnter’den ayrılmasından sonra İnter’de aradığını bulamayan, iki kez üst üste İtalya’da en kötü oyunculara verilen Yılın Bidon Ödülü’nü kazanan eski Galatasaraylı Felipe Melo, ülkesi Brezilya’nın takımı Palmeiras ile prensipte anlaştı.

Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaştığını ve ücret konusunu görüşmek için pazartesi günü Brezilya’ya gideceğini yazdı.

Galatasaray Kulübü, 2015 Ağustos’unda Felipe Melo’yu 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter’e satmıştı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinden yılda 2.6 milyon Euro alıyor.

Palmeiras ile Yola Devam

Felipe Melo bu sezon Inter’de 10 maç forma giydi. Adı uzun süre Flamengo ile anılan Felipe Melo, bu kulübün formasını giymeyi çok istediğini sosyal medya hesaplarından dile getirmiş ve Flamengo formalı fotoğraflarını paylaşmıştı.