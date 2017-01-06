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6 Ocak 2017

Doğan Uzun

Mehmet Ekici’nin Frikik Sırrı

06/01/2017 - 22:22

Mehmet Ekici kullandığı güzel frikik atışlarını önceden çalıştığı Mehmet Scholl ile yaptığını çalışmalara borçlu olduğunu ifade ederek, biliyorsunuz Mehmet Scholl’de çok iyi frikik kullanıyordu. Şimdi Ersun hocamızla da bu yönde çalışmalar yapmaya başladım. İnşallah daha iyi olacak. Takım içerisinde iyi frikik kullanan oyuncular var. Bana bu konuda görev düşerse elimden geleni yaparım dedi.
Mehmet Ekici’nin Frikik Sırrı

Bu sezon Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan milli yıldız Mehmet Ekici hakkında çıkan iddialara yaptığı açıklama ile cevap verdi. Mehmet Ekici gelecekle ilgili bir soruya Bir futbolcu olarak Dünya kupası’nda maçlar oynamak istiyorum.

Şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Kupalar kaldırmak istiyorum. Bir futbolcu başka ne isteyebilir ki yanıtını verdi.
Mehmet Ekici hakkında transfer olacağından dolayı antremanlara çıkmıyor söylemlerini kendine ait sosyal hesabından yanıtladı

Benim hakkımda antremanlara çıkmıyor, kampa katılmıyor haberleri yalandır. Yönetim ve teknik ekip’ten izin alarak ailemle tatile çıktım. Ben şuan kontratlı Trabzonspor futbolcusuyum, lütfen bu tür yalan haberlere itibar etmeyelim. Saygılarımla.. Mehmet Ekici


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