Mehmet Ekici’nin Frikik Sırrı

Bu sezon Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan milli yıldız Mehmet Ekici hakkında çıkan iddialara yaptığı açıklama ile cevap verdi. Mehmet Ekici gelecekle ilgili bir soruya Bir futbolcu olarak Dünya kupası’nda maçlar oynamak istiyorum.

Şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Kupalar kaldırmak istiyorum. Bir futbolcu başka ne isteyebilir ki yanıtını verdi.

Mehmet Ekici hakkında transfer olacağından dolayı antremanlara çıkmıyor söylemlerini kendine ait sosyal hesabından yanıtladı

Benim hakkımda antremanlara çıkmıyor, kampa katılmıyor haberleri yalandır. Yönetim ve teknik ekip’ten izin alarak ailemle tatile çıktım. Ben şuan kontratlı Trabzonspor futbolcusuyum, lütfen bu tür yalan haberlere itibar etmeyelim. Saygılarımla.. Mehmet Ekici