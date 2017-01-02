Mehmet Ekici Transferinde Yeni Gelişme

Mehmet Ekici Trabzonspor başkanı Muharrem Usta ile görüşüp takımdan ayrılmak istediğini söylediği andan itibaren İstanbul kulüpleri yıldız futbolcu için yarışa başladı.

Fenerbahçe’nin, Mehmet için Aatif ile takas teklifini yapması üzerine, Galatasarayda takas için Sinan Gümüş’ü önerdiler. Son Şampiyon Beşiktaş da Mehmet Ekici’ye karşılık Kerim Frei’ı önerdi.

Trabzonspor’da Ersun Yanal, Aatif’ı çok istediği için Fenerbahçe avantajlı durumda bulunuyor.Tüm bu gelişmelerin ardından Mehmet Ekici’nin babası Hacı Ekici dün İstanbul’a geldi. Baba Ekici’nin Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Trabzonspor’un istediği ve karşılığında Mehmet Ekici’yi önerdiği Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe’nun da Karadeniz ekibinde formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Aatıf Ekici Takası

İlk olarak İstanbul’dan ayrılmak istemese de yapılan görüşmeler sonrası teklife olumlu yaklaşan 30 yaşındaki oyuncunun Menemen Belediye maçında kadroda olmamasının bu transfer ile ilgili olabileceği öğrenildi